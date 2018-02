Duitsers decoreren Sallandse sergeant Gijs

Niet velen zeggen hem dat na, maar sergeant Gijs van der Kolk (29) uit Laag Zuthem heeft hem te pakken: het Ehrenkreuz in Silber van de Bundeswehr. Duitse dankbaarheid voor zijn verdiensten tijdens een uitzending in Afghanistan.

Hij handelde kordaat na de zelfmoordaanslag in Mazar-i-Sharif, hoofdstad van de Noord-Afghaanse provincie Balkh. Een vrachtwagen met explosieven was op donderdag 10 november 2016 ingereden op het Duits consulaat. Sergeant Gijs van der Kolk, koud twee dagen ter plekke, herstelde verbroken verbindingen en bouwde twee nieuwe antennemasten, cruciaal voor de communicatie. ,,Zonder verbindingen kunnen uitgezonden militairen hun werk niet goed doen.''

Eerbetoon

Drie vertegenwoordigers van de Bundeswehr rukten op donderdag 15 februari 2018 uit naar de Bernhardkazerne in Amersfoort om de Sallandse sergeant het zilveren erekruis op te spelden. Militairen van de Verbindingsdienst stonden in het gelid opgesteld. Het eerbetoon volgde exact 66 weken op de aanslag, waarvan de extremistische Taliban direct de verantwoordelijkheid opeisten. Het zou een wraakactie zijn vanwege westerse luchtaanvallen in de aangrenzende provincie Kunduz.

De gedecodeerde sergeant zit bedaard in huis in Laag Zuthem, waar hij sinds oktober samenwoont met zijn vriendin, Judith van der Weg. De opdringerige hond Boris wordt zo af en toe tot kalmte gemaand en moet al snel licht arrest in de gang ondergaan, geheel volgens de krijgstucht. Verder ademt alles rust en vrede op het platteland van Salland.

Bermbommen

Van der Kolk stelt dat hij ook nooit angst heeft ervaren in Noord-Afghanistan, waar hij van 8 november 2016 tot 17 mei 2017 vertoefde. Ondanks repeterend nieuws over aanslagen van Taliban, ISIS en andere, kleinere milities en groeperingen van plaatselijke potentaten. Ondanks repeterend nieuws over bermbommen en diep betreurde Nederlandse militairen die omkwamen in Afghanistan sinds 2006, toen de eerste missie in Uruzgan begon.

,,Natuurlijk loopt een militair gevaar in Afghanistan, maar ik heb me nooit onveilig gevoeld of ergens last van gehad'', verzekert Van der Kolk. ,,Je moet daar goed uitkijken, maar een bouwvakker heeft hier in Nederland meer kans op een ongeluk. Ik heb bovendien veel vertrouwen in mijn collega's. Ik heb bewust voor dit vak gekozen en sta daar nog steeds achter. Ik vond het eervol om uitgezonden te worden en heb er geen posttraumatische stressstoornis of andere ellende aan overgehouden. Gelukkig staat mijn vriendin er ook achter. Als het land mij nodig heeft, keer ik graag terug naar Afghanistan.''

Zinvol