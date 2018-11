Duizend bezoekers in Nieuw Heeten op eerste Hobbybeurs Salland

Holtense Fienpreu­vers krijgen Dijkerhoe­ker Hens Jansen als prins

18 november Hens Jansen uit Dijkerhoek is de nieuwe prins van de Holtense carnavalsvereniging De Fienpreuvers. Dat is zaterdagavond om 22.22 uur bekend gemaakt op een bijeenkomst in residentie Het Bonte Paard in Dijkerhoek.