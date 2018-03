Duofiets blijft behouden voor Broekland

Met haar man Gerard maakte Trees Swartjes vele kilometers op hun elektrische duofiets. De mooie herinneringen daaraan koestert de Broeklandse sinds ze in oktober vorig jaar afscheid van haar echtgenoot heeft moeten nemen. ,,Vanuit Luttenberg kwam de vraag of zij hem mochten overnemen, maar ik wilde de fiets graag in Broekland houden."

Dorpsgenoot Gait Middelkamp dacht er ook zo over. ,,Ik wist direct: dat ding moet hier blijven", aldus de zelfstandig schoorsteenveger. ,,Ik schrok wel van de prijs", erkent hij. Dus zocht hij contact met de plaatselijke ondernemersvereniging. ,,We willen meer voor de Broeklandse gemeenschap doen", vertelt Angelique Nijhof namens de ondernemers. ,,Toen Gait met dit voorstel kwam, waren we dan ook eensgezind. Dit initiatief wilden we steunen." Nu is de duofiets gratis beschikbaar voor alle inwoners. Middelkoop doet het beheer. ,,We gaan ervan uit dat iedereen er voorzichtig mee omspringt."