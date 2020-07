Echtpaar Metz-De Graaff uit Lierderholthuis schrijft boek over wonderlijke wandeltocht naar de middenstip van FC Metz

De Hip wil voor concerten tijdelijk uitwijken naar grotere zalen in Deventer

11:18 Poppodium De Hip wil nog dit najaar een pop-up theaterzaal in Deventer openen, waar wekelijks concerten gegeven kunnen worden voor ongeveer tweehonderd man. Dat is in De Hip zelf op dit moment niet mogelijk. Ondertussen hoopt eigenaar Fonz Scheepstra met de gemeente tot een akkoord te komen over de aankoop van Brink 21.