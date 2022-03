Een centraal cultureel punt in Raalte en een positieve blik op het boerenleven: ‘Moet een verbindende factor zijn’

De Sallandse streektaal in een luchtig jasje: met dit boekje leer je op grappige manieren Sallands spreken

Twee jaar geleden zorgde Ben Nijboer al voor een raadsvergadering van de gemeente Raalte in het dialect. Nu de maand van het dialect aanbreekt gaat de fractievoorzitter van Burgerbelangen een stap verder. In een 48 pagina’s tellend boekje leer je het ‘wat en hoe in het Sallands’. Oftewel: ‘Wa woj zeng da’? ,,Dialect voelt vertrouwd. Mensen met Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) bellen aan, mensen die dialect spreken komen achterom.’’

1 maart