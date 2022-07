Een goed Sallands idee, maar de kennis niet paraat? Doorpakken Salland heeft handen vrij om te helpen

Voice Kids-winnares Yosina uit Olst gaat terug naar West-Pa­poea voor concert: ‘Ze zien mij daar als voorbeeld’

Ooit iets terugdoen voor haar fans in West-Papoea, dát is de ultieme droom van Yosina Roemajauw (15) uit Olst. ,,Al sinds ik klein ben en nog vóórdat ik The Voice Kids won, in 2018, ben ik daarmee bezig’’, vertelt ze. In september zet ze een stapje dichterbij het verwezenlijken van die droom: een optreden aan de andere kant van de wereld. Misschien komen er wel duizenden fans op af.

