Een middag in het leven van een varken in het Heinose modderpoelwalhalla: ‘Het zijn net hangjongeren’

In pyjama en met knuffels naar het amfithea­ter: voorlees­spek­ta­kel in Luttenberg is ‘een blijvertje’

Voorlezen voor het slapengaan doen ze in Luttenberg niet in bed, maar in de buitenlucht. Een probeersel dat in coronatijd is ontstaan en niet meer van het programma wordt gehaald. ,,Het is een uit de hand gelopen spektakel’’, zegt Jenneke van Doesburg.

