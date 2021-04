Een persoon naar het ziekenhuis na kettingbotsing in Raalte, twee delen van N35 en N348 afgesloten

De een wacht met smart op vaccinatie-op­roep, de ander krijgt er twee: ‘Niet te voorkomen’

15 april Ben je inmiddels lang en breed gevaccineerd, krijg je wéér een brief in de bus met de uitnodiging om een prik te komen halen. Het overkwam George Brands uit Zwolle en hij is lang niet de enige. Het maakt dat hij zo z’n twijfels heeft bij de administratie rond de vaccinatiecampagne, maar volgens het RIVM is dat niet nodig. ,,We weten dat er dubbelingen in zitten voor bepaalde groepen, maar dat is niet te voorkomen.”