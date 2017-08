Een Sallandse Boerin zit er nog wel in, maar een Oogstkoning?

Alie Geerts, Raalte, Oogstkoningin 2015: ,,Een Sallandse Boerin? Een Oogstkoning? Dat lijkt me toch wel een goede keuze, ja. Toen we in Nederland een koning kregen, dacht ik nog: een uitgelezen moment om een Oogstkoning te kiezen. Hét moment om af te stappen van de standaard Oogstkoningin. Een Sallandse Boerin zou ook leuk zijn. Er zijn zoveel boerinnen in Salland. Of het hand in hand moet gaan, een Sallandse Boerin én een Oogstkoning? Nou, het lijkt me voor de bevolking wel leuker om een man en een vrouw te hebben voor de twee functies, maar dat hoeft niet per se.''

Vernieuwen

Karin van der Toorn, Deventer, van project 'Salland boert en eet bewust': ,,Já natuurlijk, ik ben vóór! ,,Ik vind het al jarenlang belachelijk dat de Sallandse Boer altijd een man is. Ik vind dat je boerinnen daarmee tekort doet. Stöppelhaene heeft prachtige tradities, maar mag soms ook wat vernieuwen. Het geeft weer wat extra schwung.''

Prinses

Maurits von Martels, Dalfsen, CDA Tweede Kamerlid en Sallandse Boer 2008: ,,Een mooi idee! Bij het carnaval is hetzelfde gebeurd, daar is er nu ook vaker een prinses in plaats van een prins. Boerinnen kunnen goede ambassadeurs zijn, en weten doorgaans heel goed hoe je de landbouw aan de man moet brengen. Je moet kijken welk doel het dient bij Stöppelhaene: de landbouw en project van de Oogstgave onder de aandacht brengen. Dat kan een boer, maar misschien een boerin nog wel beter. Wat mij betreft gaan alle seinen op groen. Een mannelijke Oogstkoningin, een Oogstkoning? Mmmm, dat is een ander verhaal. Vind daar maar eens mannen voor. Dat wordt moeilijker, vrees ik.''

Dilemma

Theo Ogink, Raalte, Sallandse Boer 1982 en jarenlang voorzitter van Stöppelhaene: ,,We hebben het eerder ter sprake gehad in de periode dat ik voorzitter was van Stöppelhaene. Er zijn best Sallandse boerinnen te vinden die representatief zijn. Maar ons dilemma was toen: wat gebeurt er als je twee jaar een boerin hebt gehad en je kiest dan weer een boer? Dan denkt iedereen dat er geen boerin te vinden was. En moet je dan ook een Oogstkoning kiezen in plaats van een Oogstkoningin? Dat overwegend hebben we destijds gezegd: nee, we doen het niet. Er zijn voldoende boeren beschikbaar voor de functie van Sallandse Boer.''

Quote We plaatsen in januari altijd een oproep, moeten we daar dan ook Oogstkoningin 'M/V' bij zetten? Ans Overmars Ellis Lugtenberg, Olst, actieve boerin, getrouwd met Tom, Sallandse Boer 2005: ,,Daar ben ik zeker voorstander van, een Sallandse Boerin. Wanneer ben je boerin? Dat is de vraag. Als je getrouwd bent met een boer en buitenshuis werkt, ben je geen échte boerin. Ik vind dat je boerin bent als je werkt in het boerenbedrijf, ondernemend bent, actief in je vak. Dan voel je je ook boerin. Maar dat komt goed, want je wordt niet zomaar Sallandse Boer, je wordt uitgekozen als een ambassadeur van het boerenvak.''

Ans Overmars, Raalte, voorzitter commissie Sallandse Boer van Stöppelhaene: ,,We hebben er niks op tegen als de Sallandse Boer een vrouw is. Op de lijst met namen die we hebben staan ook een paar vrouwen. Het gaat ons erom dat de persoon een boerenbedrijf heeft, agrariër is. Het is in ieder geval geen item binnen Stöppelhaene met voor- of tegenstanders. Als mensen iemand willen voorstellen die voor de functie in aanmerking komt, man óf vrouw, laat het ons weten. Wie tips of informatie heeft, mail ons via info@stoppelhaene.nl. Over een Oogstkoning in plaats van een koningin hebben we het nog niet gehad. We plaatsen in januari altijd een oproep, moeten we daar dan ook Oogstkoningin 'M/V' bij zetten? Dat weet ik niet.''