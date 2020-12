Een swipe, een botsing: het is een wonder dat de tegenliggers van deze man uit Raalte het ongeluk overleven

Het is laat, donker en Sallander R. is wat gestrest vanwege een conflict op het werk met zijn oom. Op de Nijverdalseweg tussen Nijverdal en Mariënheem gaat het dan goed mis. R. swipet over zijn Iphone. Negen seconden later gaat het dan mis. Hij raakt op de verkeerde weghelft en ramt met zijn BMW de tegemoetkomende Citroën. De klap is gigantisch. R. komt naar eigen zeggen bij als hij door omstanders uit zijn auto wordt gehaald, zonder schoenen, die zitten klem in de kapotte auto. Zijn verwondingen vallen relatief mee, zijn enkel hindert hem nu nog vooral.