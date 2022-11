Eerste ‘burgerbegroting’ van Heeten levert duurzame speeltuin op: ‘Maar schuiven met geld is lastig’

De speelplek aan de Johanneslaan in Heeten kent voor Tim Schrijver geen enkel geheim. ,,Ik ken het speeltuintje van binnen en buiten. Vanaf dat ik daar speelde, is er nooit veel veranderd.’’ Dat liet hem lange tijd koud, totdat hij zelf vader van drie kinderen werd. ,,Er is ruimte genoeg voor een paar nieuwe toestellen, dacht ik. Twee jaar geleden is dat idee in mijn hoofd gaan leven en heb ik me aangemeld bij Heeten Durft.’’