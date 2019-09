Eerste buurtpluktuin in Raalte in aantocht

Gratis fruit, kruiden en eetbare bloemen plukken en oogsten in de openbare ruimte. Dit kan volgend jaar in de Raalter wijk Blekkerhoek. Naast de rode bankjes bij het hertenkamp, op de hoek Monumentstraat-Blekkerhoek, worden in november de eerste ‘plukstroken met eetbaar groen’ aangeplant. Dit moet leiden tot een buurtpluktuin van circa 300 vierkante meter.

,,We adopteren (gratis bruikleen, red.) de grond van de gemeente”, zegt Monique Falk. Zij en Linda Timmermans zijn de initiatiefnemers van het project Raalte plukt! De twee vrouwen willen het project nadrukkelijk samen met buurtbewoners gaan vormgeven. Falk woont in de Blekkerhoek, Timmermans komt uit Dalfsen. Als zelfstandig ondernemers werken ze samen binnen EetbaarGroen.nu, dat al tot voedselbossen in Borculo en Raalte heeft geleid.

Voor Raalte plukt! zien Timmermans en Falk het als hun missie ‘gezonde voeding dichtbij huis toegankelijk te maken’. De bedoeling is fruitbomen, fruitstruiken, keuken- en theekruiden en eetbare bloemen aan te planten. Falk: ,,Voor de oogst verwachten we het eerste jaar kruiden en eetbare bloemen en frambozen, bessen en aardbeien. Samen met geïnteresseerden willen we tot een ontwerp komen, zodat de plukstrook echt van de buurt wordt. Wij helpen ze bij de aanplant en geven educatie over onderhoud, het oogsten en de verwerking van de oogst. Het idee is hier ook scholen uit de buurt bij te betrekken.”

In Buurtcentrum DeBuut, Zwanenwoerd 1a, zijn belangstellenden op donderdag 3 oktober welkom op een introductieavond. Tussen half acht en negen uur kunnen zij hun wensen uiten voor de buurtpluktuin én kennis opdoen over onder meer het verrijken van de eigen tuin met fruit, keuken- en theekruiden en eetbare(pluk) bloemen en het zelf verbouwen van gezonde voeding. Voorkennis is niet nodig.

Binnentuin Swaenewoerd

Monique Falk en Linda Timmermans streven ernaar dat Raalte Plukt! niet beperkt blijft tot de buurttuin in de Blekkerhoek. Hun volgende concrete doel is de binnentuin van woonzorgcentrum ZGR Swaenewoerd in het centrum van Raalte deels aan te planten met eetbaar groen. Volgens Falk is er voldoende budget om ook een derde locatie in Raalte aan te planten. ,,Hiervoor zijn wij in gesprek met de gemeente Raalte. Het is van groot belang dat dit plan wordt gedragen door de buurtbewoners. Wij zijn de aanjagers, zij mogen het laten bloeien.”

Voor Raalte plukt! hebben Falk en Timmermans enkele tienduizenden euro’s aan subsidies en donaties toegezegd gekregen door: provincie Overijssel, gemeente Raalte, GGD IJsselland/Raalte Gezond, VSB fonds, SallandWonen, Kern met pit en het Rabobank coöperatiefonds.