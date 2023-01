Eerste grote nieuwbouwplan voor Keizerserf-Zuid in centrum Nijverdal: winkelpanden maken plaats voor appartementen

Basketbal: Jolly Jumpers verslaat eindelijk Binnenland, mannen en vrouwen Uitsmij­ters onderuit

In het vijfde seizoen sinds de rentree in de eredivisie is Jolly Jumpers er voor het eerst in geslaagd Binnenland te kloppen. De mannen van Uitsmijters (in Bemmel) en de vrouwen (bij Groene Uilen) verloren op dubieuze wijze met klein verschil.

29 januari