Eerste Sallandse maïs al van de velden

De eerste maïs in Salland is nu al van het land, veel eerder dan gebruikelijk. De vroege oogst heeft te maken met de aanhoudende droogte, maar ook met het hoge aantal zonne-uren, waardoor de maïskolven eerder rijp zijn.

Het gaat om maïs op relatief hooggelegen, droge zandgrond. Doorgaans wordt de maïs pas eind september, begin oktober geoogst. Loonwerkers denken dat ook de rest van de oogst vroeger valt.

Loonbedrijf Rensen uit Mariënheem heeft bij Mariënheem en Luttenberg twee percelen maïs binnengehaald. Op een van de percelen zat maar in een van de zestig planten een maïskolf, die een belangrijke bijdrage levert aan de voedingswaarde van de maïs. Die wordt gehakseld tot voer voor koeien.

Volgens eigenaar Jouke Rensen dreigt uitgedroogde maïs door regen en wind tegen de grond te slaan, waardoor de oogst helemaal verloren gaat. Daarnaast is de geoogste maïs nu nog geschikt voor jongvee. ,,Brood is zeven dagen buiten de koelkast ook niet meer lekker. Maar er zit te weinig zetmeel in voor melkvee. Dan krijg je te weinig eiwit in de melk, en daar wordt de boer op afgerekend.’’

IJssel

Zijn collega Han Jansen van loonbedrijf Jansen uit Lierderholthuis heeft nog geen maïshakselaar op pad gestuurd. Volgens hem staat de maïs er in het westelijke deel van Salland beter bij dan in de wat hogere en drogere delen. ,,Je zit hier dicht bij de IJssel en het is relatief lager’’.

Pas echt slecht gaat het volgens hem met de grasoogst. ,,Anders ben je druk met maaien en inkuilen, nu doen we af en toe een stukje. Of er weer gras komt, is afwachten. Als het nu afsterft, moet je eerst weer inzaaien’’.

