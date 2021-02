Eetbaar-Olst Wijhe verwacht stormloop op perenboompjes: ‘Ik heb veel mensen moeten teleurstellen’

Plooien nog niet gladgestre­ken: subsidie zonnepark Kanaaldijk-Zuid in Heino laat op zich wachten

23 februari Het is voorlopig nog niet zeker of het veelbesproken zonnepark aan de Kanaaldijk-Zuid in Heino er definitief komt. Naast dat zonneparkbedrijf PowerField nog in gesprek is met de Heetense Energie Coöperatie Endona over het lokale eigenaarschap, is de broodnodige rijkssubsidie voor het park nog niet binnen.