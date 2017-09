Eigenaar bosperceel Haarle na ongeluk met 8-jarig meisje: 'Domme pech'

De vraag is of Sonder als eigenaar van het bos aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens letselschadeadvocaat Magna Veldhuysen uit Zwolle hangt dit van de omstandigheden af. ,,Het was normaal weer zaterdag. Als de boom spontaan is omgevallen, zonder dat er noodweer was, dan kan de eigenaar van het bos aansprakelijk worden gesteld. Dan moet echter evident duidelijk gemaakt kunnen worden dat de eigenaar tekort is geschoten in het onderhoud. Want je bent verplicht dat eens in de zoveel tijd goed te doen als boseigenaar", aldus Veldhuysen.