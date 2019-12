Eigenaar geeft duidelijkheid: ‘Bij De Buurvrouw in Heino moet volgende week weer open’

De onduidelijkheid over de situatie van Bij De Buurvrouw, het bedrijf aan de N35 bij Heino, is weggenomen. Het pand, waarin een train- en werkcentrum zit, is enkele weken geleden gesloten door de curator, vanwege faillissementen van drie bedrijven van eigenaar Nico Buitink.

Het train- en werkcentrum dat sinds afgelopen zomer aan de N-weg in Heino is gehuisvest, gaat volgende week weer open. Dat zegt eigenaar Buitink, na vragen over de onduidelijkheid rond het gesloten pand. Eind vorige maand werd bekend dat het pand, waar tot een paar jaar geleden wegrestaurant Peter Pan zat, moest sluiten wegens faillissementen van drie bedrijven die op het adres van het pand waren ingeschreven. Het gaat om Ons Werkt BV, Flexvergaderen Marslanden en Train- en Werkcentrum Zwolle BV.

Op dezelfde voet verder

,,Dit zijn drie bedrijven die we in Zwolle hadden. In principe gaan we op dezelfde voet verder en valt alles onder de noemer Bij De Buurvrouw. Als alles is afgehandeld, hopen we volgende week weer open te gaan”, zegt Buitink.