Eindelijk afspraak met minister over N35: Provincie gaat in augustus naar Den Haag

De minister van Infrastructuur en Waterstaat beloofde vorige week snel contact op te nemen met Overijssel over dit provinciale hoofdpijndossier, en heeft die belofte donderdag ingelost. Boerman is blij met de toenadering van Van Nieuwenhuizen. ,,Dit is een concrete stap in de goede richting. De belofte van vorige week is snel nagekomen”, zegt woordvoerder Ingrid Heijman van de provincie Overijssel.

Langlopend dossier

Voor de toenemende drukte op de N35, de belangrijkste verbindingsweg tussen Zwolle en Twente, worden de knelpunten in de verkeersveiligheid steeds groter. De regio snakt naar een verbreding van de weg. Uit onderzoek dat het Rijk, in samenwerking met de provincie Overijssel, heeft uitgevoerd is gebleken dat het verkeer op de N35 de afgelopen jaren tussen Wijthmen en Nijverdal met 25 procent is toegenomen.

De provincie Overijssel wil naar aanleiding van het rapport dat de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal nu echt een keer wordt omgebouwd tot een weg met twee keer twee rijbanen, waar 100 kilometer per uur mag worden gereden.

Provincie neemt 120 miljoen mee naar Den Haag

De N35 is een rijksweg en de aanpak is een zaak van Den Haag. Maar Overijssel doet graag een duit in het zakje om het verbreden van de weg dwars door Salland voor elkaar te krijgen. ,,De gedeputeerde neemt namens Overijssel 120 miljoen euro mee naar Den Haag. De gewenste aanpak kost tussen de 475 en 500 miljoen, is de schatting", zegt woordvoerder Heijman.