Eindelijk besluit over doorgaan Stöppelhaene in Raalte: ‘Het wordt machtig mooi’

Olst in rep en roer na opmerking CDA over sluiten Holstohus: ‘Wat daar gebeurt is heel waardevol’

1 juli De suggestie van CDA Olst-Wijhe dat de activiteiten in het Holstohus in Olst naar het gemeentehuis in Wijhe kunnen verhuizen, om zo efficiënter met het ‘maatschappelijk vastgoed’ om te gaan, is bij een grote groep Olstenaren in het verkeerde keelgat geschoten. Olster visboer Driek ter Beek is op social media ten strijde getrokken en krijgt veel bijval. ,,Als hier serieus over wordt gedacht, dan schiet ik in actie. Olst is mijn dorp, daar vecht ik voor.’’