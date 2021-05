Eindelijk weer publiek in de zaal: Handbalsters Kwiek Raalte spelen als eerste wedstrijd met fans erbij

Vóór het coronatijdperk zaten er bij thuiswedstrijden van Kwiek honderden toeschouwers op de tribunes. Aankomende zaterdag zijn er slechts 130 plekken beschikbaar. Hoewel de meeste kaarten inmiddels zijn vergeven, loopt het niet bepaald storm. ,,Er is best wat weerstand”, heeft Kwiek-voorzitter Michel Rabelink gemerkt. ,,Het verplicht testen blijkt een drempel te zijn. Mensen zijn bang dat de kosten voor eigen rekening zijn maar dat is niet zo, het testen is gratis. Wel moeten ze naar een testlocatie die aangesloten is bij Testen voor Toegang. De dichtstbijzijnde voor Raaltenaren zitten in Zwolle of Almelo.”