Emiel en Marka uit Heino steunen lokale bakker met oliebollen tijdens vuurwerkverkoop

Rederij­baas Geert Scheers ziet wel waar het schip strandt na 60 jaar varen tussen de Worp en stad Deventer

Al 60 jaar later brengt Geert Scheers (78) mensen heen en weer van de Worp naar stad Deventer, maakt hij plezierrondvaarten in Nederland en Duitsland of sleept een boot naar Rotterdam. Als hij niet vaart, zit de schipper in zijn kantoor aan huis waar hij een prachtig uitzicht over de IJssel heeft. „Als ik terugkijk, ben ik trots op wat we hebben neergezet.”

12:00