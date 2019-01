Enthousiasme en weerstand vechten om voorrang bij aardgasvrije woonwijk in Raalte

Schoolver­zuim in Raalte flink lager dan jaar eerder

27 januari Het schoolverzuim in Raalte was in het afgelopen schooljaar flink lager dan in het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de gemeente. Reden voor deze positieve cijfers zijn onder meer de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de verbeterde administratieve verwerking van de verzuimmeldingen.