Ernstig ongeluk in Raalte: auto rijdt tegen boom, vijf mensen zwaargewond

Germaanse historie niet meer weg te denken uit Heeten: ‘Het is helemaal uit de hand gelopen’

26 augustus Verwacht geen uitstalling van scherven of andere archeologische vondsten. En een museum wil Stichting Germanen Heeten het niet noemen. Maar in de Germanenkamer in het centrum van het dorp kan iedereen zich straks volledig onderdompelen in bijna 2000 jaar oude geschiedenis. ,,We zeiden: ‘Jongens, we moeten toch wat anders dan alleen een museum, want dat is een dood gebeuren’.’’