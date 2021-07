Even wennen op het Midzomerfeest in Mariënheem: ‘Mag ik dan weer aan je zitten en knuffelen?’

VIDEOHet was even spannend om in twee weken tijd het jaarlijkse Midzomerfeest in Mariënheem op poten te zetten, maar het is gelukt. Jong en oud is zaterdagmiddag in opperbeste stemming, maar een tikkie onwennig was het wel om weer met zoveel mensen bij elkaar te zijn. ,,Vanavond verwacht ik tussen de 1700 en 2000 mensen’’, zegt mede-organisator Dennis Nijland.