Willem Bol verliest strijd tegen verzekeraar en gaat in cassatie

'Kapot gemaakt'

Willem Bol, die momenteel samen met zijn vrouw en dochter in een vakantiewoning in Heino woont, is naar eigen zeggen kapot gemaakt door zijn verzekeraar. Die verdenkt hem van fraude. Eind vorig jaar wilden partijen een schikking treffen maar daar kwamen ze bij het gerechtshof niet uit. Bol eiste een hypotheek van 250.000 euro en een nabetaling van 350.000 euro. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat zijn naam wordt gezuiverd en niet meer te boek wil staan als fraudeur.

Privé-detective

Bol heeft meerdere gezondheidsklachten. Zo kampt hij naast een niet te opereren hernia, waardoor hij in 2009 arbeidsongeschikt raakte, ook met parkinson, diabetes en een depressie. Na een herkeuring in 2013 ging mis met de ooit zo succesvolle quizmaster. De keuringsarts twijfelde aan Bol’s arbeidsongeschiktheid en Generali schakelde een detective in om hem te bespieden. Die oordeelde dat Bol de boel oplichtte en best in staat was te werken. Zijn uitkering werd stopgezet en de verzekeraar eiste ook vier ton terug. Bol is platzak en dankzij een vriend woont het gezin nu kosteloos in de vakantiewoning in Heino.