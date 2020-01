Familie uit Olst krijgt duizenden euro's bijeen om Joop alsnog te begraven in West-Papoea

Tot vreugde van zijn familie kan de op oudejaarsdag in Olst overleden Joop Roemajauw (69) worden begraven in West-Papoea. Een door nicht Mirjam Chakawri opgezette crowdfundingactie heeft al 9300 euro opgebracht. ,,En in West-Papoea heeft familie tussen de 2000 en 3000 euro ingezameld. We zijn hier superblij mee.”