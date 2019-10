Fietsen vernield en gestolen bij basisschool De Dolfijn in Heino

Altijd obstakels, maar helpende winkelier maakt veel goed

16:37 Een sporttas op de grond, een toonbank waar je niet overheen kan kijken, een rek met snuisterijen voor de etalage: allemaal ogenschijnlijk onschuldige zaken waar mensen met een beperking veel last van kunnen hebben. In Wijhe werden zaterdag winkels getest op hun toegankelijkheid. ,,Dat afstapje midden in mijn winkel zal niet helpen.”