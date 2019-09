Fietser gewond bij aanrijding in Raalte

De zeldzame parnassia is terug, maar hóé dan?

23 september Ze zijn trots en blij. De terugkeer van het zeldzame plantje parnassia in het Hoge Broek in Raalte doet de harten van de leden van de plaatselijke natuurclub sneller kloppen. Maar nog méér is de IVN-afdeling Raalte verbaasd. Want hoe kan het in hemelsnaam dat het wilde plantje hier de kop weer opsteekt? ,,Dat mysterie moeten we nog oplossen.”