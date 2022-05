Fietser onder invloed weigert gang naar het ziekenhuis na ongeluk in Broekland: politie moet ingrijpen

Irina uit Olst vangt haar vluchtende ouders uit Oekraïne op (en spreekt nu op de dodenher­den­king)

De oorlog is heel dichtbij voor de Oekraïense Irina (51) uit Olst. Haar ouders vluchtten uit hun huis bij Kiev en leven al bijna twee maanden bij haar. Nu spreekt ze tijdens dodenherdenking in haar woonplaats. ,,Het is goed stil te staan bij vrijheid, zeker nu er weer oorlog is in Europa.”

3 mei