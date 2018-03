Fietslus komt er bij kruispunt Bos

De vraag is alleen nog wie deze 2 miljoen euro kostende voorziening gaat betalen. De fietslus maakt deel uit van het bestuursakkoord tussen rijksoverheid, provincie en de gemeente Raalte over kruispunt Bos, waarmee in totaal 50 miljoen euro is gemoeid. Indien die begroting wordt overschreden, gaat dat ten koste van het budget van de fietslus.