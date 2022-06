Fietsvrienden van jong overleden Raaltenaar vieren z’n leven met Tour de Jes: ‘Hij zou het zeker waarderen’

,,Als er eentje wist wat leven was, dan was het Jesper’’, zegt Tom Bloo. ,,Zijn motto was niet voor niks: maak er wat moois van en niet sikkeneuren. Vier het leven! Met die optimistische levenshouding was en is hij een inspiratie voor veel mensen. Vorig weekend nog zijn we met 60 (!) mensen naar Berlijn gegaan om zijn leven te vieren en zijn as uit te strooien. Jesper was leraar Duits en gek op dat land.’’