Fikse korting Sallandse gemeenten op streekeigen erfaanplant

Door dit project wordt het Sallandse platteland aantrekkelijker, voor mens èn dier. ,,Zo biedt een boomgaard voedsel voor vlinders en bijen en tevens een nest- en jachtplaats voor steenuilen. Een heg of singel is een voedselbron voor bijvoorbeeld egels of vogels. Wilde bloemen trekken bijen, wilde vogels en vlinders aan'', schrijven de drie samenwerkende gemeenten in een folder.