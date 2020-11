File door ernstig ongeval tussen Almelo en Zwolle

Intimida­tie politici iets voor grote stad? Ook in Olst-Wij­he kijkt wethouder uit waar hij zijn auto parkeert

26 november ‘Schroom niet om met collega’s of politie te praten als je te maken hebt met geweld of intimidatie’. Het is niet zomaar een twitterbericht van Marcel Blind, wethouder van de gemeente Olst-Wijhe. Ook in ‘zijn’ gemoedelijke plattelandsgemeente gaan mensen soms over de schreef, weet Blind uit ervaring. ,,Wanneer mensen het ergens niet mee eens zijn, wordt het sneller persoonlijk. Daarmee wordt een grens overschreden.’’