File op de N35 na treinaanrijding bij Mariënheem, verkeer slalomt tussen gesloten spoorbomen door

Veel belangstel­ling voor doorstart Imminkhoe­ve Lemele: ook zorginstel­lin­gen informeren

16 september Of het gaat lukken is een tweede, maar er is veel belangstelling voor het complex van de Imminkhoeve in Lemele. Diverse gegadigden denken aan een doorstart, waardoor het weer mogelijk wordt om vakanties te bieden voor mensen die zorg nodig hebben. Zo melden zich zorginstellingen die dat samen proberen op te pakken, vertelt de curator.