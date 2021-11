Filmmaker Mats uit Wijhe wint drie awards op festival in Israël; de prijzen staan nog in Tel Aviv

Ze staan nog in Tel Aviv, de drie gewonnen awards ‘Best International Short Film’, ‘Best Director’ en ‘Best Performance’. Op een kastje in het huis van de familie van de choreografe van de film, Daniel Barkan. ,,Haar moeder moest de prijzen vorige week dinsdag in Tel Aviv in ontvangst nemen’’, vertelt Logen. ,,Wij konden Israël niet in vanwege de pandemie. Hier in Nederland gingen we door het dak toen we hoorden dat we zoveel prijzen kregen.’’