Formateur Olst-Wijhe wil over drie weken een akkoord tussen drie partijen: ‘Ambitieus, maar wel haalbaar’

Liveblog LIVE | DVS’33 wint de periode, VVOG ontsnapt aan directe degradatie en asv Dronten en EFC’58 zijn kampioen

Op deze dag móést het gebeuren voor SC Genemuiden: winnen van SV Urk en de titel in de Hoofdklasse B pakken. Maar zover komt het niet. SV Urk kroonde zich vorige week al tot kampioen, waardoor de spanning voor de ontmoeting van vanmiddag er wel af is. In de Derde Divisie staat de druk er daarentegen enorm op. Trekt DVS’33 aan het langste eind in de derde periode? Speelt VVOG zich toch nog veilig? Ook in de lagere competities staat er meer dan genoeg op het spel. Zo kunnen asv Dronten, AGOVV, EFC’58 en CSV Apeldoorn allemaal kampioen worden. Kortom, het belooft een heerlijke middag te worden!

16:31