Foutje, bedankt! Gemeente maait in Laag Zuthem geliefde bloemenrand weg voor het oog van buurtbewoners

Kosterduo Geert en Greet uit Luttenberg vindt sluiting van kerk onnodig: ‘Onze kerk leeft’

10:07 Al jaren openen en sluiten Geert en Greet Jansman uit Luttenberg iedere dag de Sint Cornelius in het dorp. Over enkele jaren moet het kosterduo de sleutels definitief inleveren. Ze kunnen het zich nog niet voorstellen, maar als alles volgens plan verloopt zijn de vieringen in de kerk over vijf jaar in de Kruisverheffing in Raalte. ,,Of wij daar heen gaan? We betwijfelen het ten zeerste.”