Fruitteeltbedrijf in Olst in delen verkocht, areaal met fruitbomen fors kleiner

Dit zegt André Olden, van Olden Makelaars, die de verkoop namens de Van Vilsterens heeft begeleid. ,,Anton en Greet zitten sinds 2001 op deze plek. Daarvoor hadden ze hun fruitteeltbedrijf enkele honderden meters verderop. Daar moesten ze weg wegens woningbouw. Ze besloten het bedrijf in 2016 in de verkoop te doen, omdat ze geen opvolger hebben. Zij blijven wel in de woning op het erf wonen.”

Het gehele perceel met woning, bedrijfshal met koelcellen en boomgaard stond enkele jaren geleden op Funda voor 945.000 euro. ,,Onze kinderen hebben andere goede banen en willen het niet overnemen. We zijn inmiddels wel op leeftijd, ik ben nu zeventig, dus willen we het estafettestokje een keer doorgeven”, zei Van Vilsteren twee jaar geleden in de Stentor. Later is het perceel in twee delen opgesplitst. Over de verkoopprijzen doet de makelaar geen uitspraken.