Galoppade: ‘alles staat hier op zijn kop’

Het was een enorm moeilijke beslissing, maar het kon niet anders. De galoppade in Heeten, het belangrijkste paardensportevenement in Overijssel, wordt dit weekeinde niet verreden. ,,We bleven maar schuiven met de dagen, maar de warmte schoof mee.”

De dranghekken staan klaar, net als de wc-gebouwtjes, de jurywagens en horecatenten. Iedereen was helemaal klaar om 700 deelnemers en een veelvoud aan bezoekers te ontvangen op landgoed Groot Zwaaftink. Het terrein aan de Heetenseweg bleef vandaag echter akelig leeg en dat zal morgen niet anders zijn.

De hitte heeft de 700 paarden en hun ruiters, het honderden koppen tellende publiek, de ongeveer 75 officials en zo'n 200 vrijwilligers verdreven. ,,Het zou eerst alleen tot donderdag warm worden en toen hebben we eerst het dagprogramma aangepast en het wedstrijdschema helemaal op zijn kop gezet‘’, zegt Jacqueline Kolkman van de organisatie. ,,Maar de warmte bleef maar steeds langer hangen en dan komt er zaterdag misschien ook nog eens een onweersbui overheen. We hebben het draaiboek nog eens op de schop gegooid, maar uiteindelijk was er maar één conclusie mogelijk. Deze week wordt het niks meer. Dit is vooral voor de dieren onverantwoord.”

Vakantie

In de hoop dat dat het volgende week toch echt wat koeler wordt, zijn de wedstrijden op dit Overijssels kampioenschap voor de paarden verplaatst naar de maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Volgend weekeinde zijn immers dezelfde wedstrijden voor de pony's en hun ruiters en op al die evenementen kunnen de deelnemers zich plaatsen voor het NK, dat eind augustus is. ,,Tussendoor gaan veel mensen op vakantie en we konden dus niet uitwijken naar een datum ná augustus. Vandaar deze noodgedwongen keus.”

Geluk bij een ongeluk is dat de organisatie alles in eigen hand houdt en het meeste materiaal kan blijven staan tot de pony-wedstrijden komend weekeinde zijn geweest. ,,Alleen een snackwagen en een ijscokar doen dit weekeinde geen zaken bij ons. De rest van de horeca hebben we in eigen hand”, vertelt Kolkman. De gehuurde wc-wagens moeten volgende week wel ergens anders staan, dus daar moeten extra exemplaren van gehuurd worden.

Verdienmodel

De extra inzet van mensen en de meerkosten drukken volgens Kolkman niet zwaar op de begroting van de Galoppade. ,,We regelen zelf de horeca, dat is belangrijkste verdienmodel en dat blijft intact. Ik denk dat we dit jaar geen winst maken, maar over de langere termijn maken we dat wel weer goed.”