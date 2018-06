GB danst in Raalte met CDA en VVD

Wethouder Hiemstra krijgt voor zesde keer ontheffing in Raalte

5 juni Voor Gosse Hiemstra is weer een obstakel opgeruimd om wethouder in de gemeente Raalte te kunnen blijven. De Deventenaar kreeg dinsdagavond van de gemeenteraad opnieuw voor een jaar ontheffing van de huisvestingregels voor wethouders. Of Hiemstra ook een wethouderspost krijgt, hangt af van de coalitieonderhandelingen die nog niet zijn afgerond.