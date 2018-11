GB-wethouder Wagenmans ligt onder vuur

Man rijdt zonder rijbewijs op N35 in auto van vrouw met 4.000 euro aan boetes

17:36 Politie Raalte heeft maandagmiddag op de N35 ter hoogte van Mariënheem een 36-jarige man bekeurd die zonder rijbewijs een auto bestuurde. Het kenteken van de auto stond op naam van een vrouw die nog vierduizend euro aan boetes had openstaan. De auto is in beslag genomen.