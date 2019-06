Geboorte van het VV Heino jubileumboek

‘Tussen­tijds opstappen is eigenlijk tegen mijn principes’

1 juni Raadslid René Leber (PvdA) vertrekt na 16 jaar uit de gemeentepolitiek van Olst-Wijhe. Zijn baan als rector van een school in Lelystad is niet meer te combineren met zijn functie van raadslid. Leber zal nog tot 1 augustus dit jaar actief zijn in de gemeenteraad.