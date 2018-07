Gedeputeerde bezoekt Bouwbedrijf Vosman in Raalte

Aangehou­den duo Raalte komt voor rechter

8:37 De twee mannen die op de ochtend van de inval in het café Gina's en het restaurant The Flinstones in Raalte zijn opgepakt, moeten zich verantwoorden voor de rechter. Het tweetal is vorige week dinsdag elders in Raalte aangehouden. Na te zijn gehoord, konden ze gaan.