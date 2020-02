Geen geld voor uitvaart? Raalte betaalt maximaal 2500 euro mee

Dat zijn enkele van de nieuwe regels die Raalte heeft opgesteld voor uitvaarten waar de burgemeester voor verantwoordelijk wordt gesteld. De afscheidsdienst is in alle gevallen zo sober mogelijk en als er wel nabestaanden zijn die echter niet willen of kunnen meebetalen, mogen er maximaal vijftien personen bij aanwezig zijn. De overledene wordt gecremeerd, tenzij andere wensen bekend zijn.