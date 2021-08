Geen nieuwe besmettingen vogelgriep rondom Heeten, eieren mogen worden afgevoerd

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal nieuwe besmettin­gen stabili­seert, maar grote verschil­len tussen gemeenten in Oost-Nederland

22 augustus Het aantal nieuwe besmettingen in Oost-Nederland is afgelopen etmaal zo goed als gelijk gebleven, blijkt uit cijfers van het RIVM. Toch zijn er op gemeenteniveau afgelopen 24 uur grote verschillen ontstaan. Positief, maar ook negatief. Een gemeente valt met name op.