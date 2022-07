Geen oordeel rechter over blokkade boeren in Raalte, boeren mogen blijven protesteren

video, updateDe rechtbank in Zwolle doet geen uitspraak in het kort geding tussen boeren en de gemeente Raalte over de blokkade van de distributiecentra van Jumbo. Beide partijen vinden dat niet meer nodig nu ze een regeling hebben getroffen.

Dat heeft de rechtbank vrijdagochtend gemeld. De ingangen tot de distributiecentra van de Jumbo in Raalte werden op maandag 4 juli met landbouwvoertuigen geblokkeerd. De burgemeester vroeg de demonstranten die avond nog te vertrekken.

Dat verzoek werkte echter averechts. Het protest groeide alleen maar. Uit vrees voor escalatie vaardigde burgemeester Martijn Dadema op dinsdag 5 juli een noodverordening af. Daarna werd de demonstratie beëindigd.

Getroffen regeling

Het afvaardigen van die noodverordening werd aangevochten door de boeren. Het was volgens hun jurist een te sterke inperking van het demonstratierecht, zei hij tijdens het kort geding dinsdag.

De gemeente Raalte vond de situatie dreigend nadat hooibalen en betonblokken werden aangevoerd en het protest ook nog eens groeide door de komst van een grote groep ‘sympathisanten’ van de boeren. Ook werd volgens de gemeente door boeren geroepen dat het protest pas beëindigd zou worden met de komst van de ME.

Zie hieronder de video van het opruimen van banden en betonblokken voor de ingang van de Jumbo door de politie.

De boeren zijn woensdag bij de burgemeester op bezoek geweest. Beide partijen hebben een regeling getroffen, meldt ook de gemeente. Dat betekent dat de boeren weer mogen demonstreren bij de betreffende distributiecentra in Raalte. Daarbij mag de toegang tot de terreinen van Jumbo niet meer volledig geblokkeerd worden.

‘Wel oordeel van rechter gevraagd’

Jurist Max Hazekamp bevestigt dat de eis bij de bestuursrechter is ingetrokken. ,,Dat is gisteren gebeurd omdat er toestemming kwam van de gemeente om te demonstreren en de noodverordening daarmee ingetrokken is. We hebben de rechter nog wel gevraagd om een oordeel over de noodverordening.’’

,,Dat is niet per se nodig voor de situatie in Raalte, maar de boeren willen in heel het land blijven actievoeren. Wij vinden het van belang dat de rechter zich daarover toch laat horen.’’ Of en wanneer de bestuursrechter in Zwolle hier alsnog gevolg aan geeft, is niet bekend.

De jurist is overigens deze ochtend aanwezig bij de demonstrerende boeren in Raalte. ,,De gemeente heeft ons hier vanmorgen voorzien van eten en drinken. Dat hebben ze via een lokale boer laten bezorgen.’’

Heel vol op terrein Jumbo

Het protest bij het Jumbo-distributiecentrum aan de Aakstraat in Raalte is de hele nacht doorgegaan, meldt boer Wim uit Dedemsvaart (zijn achternaam wil hij niet geven). Hij is één van de actievoerders in Raalte. Alle vrachtwagens moeten 10 minuten wachten, voordat ze het terrein opgelaten worden.

Zelf heeft Wim een uurtje geslapen in de cabine van zijn trekker. ,,Vanmorgen vroeg hebben we vanwege de verkeersveiligheid in één keer 30 tot 40 vrachtwagens doorgelaten. Mocht het vandaag nog een keer gebeuren dat zoveel wagens zich ophopen, dan moet de politie ze naar een ander terrein dirigeren. Het is nu ook heel vol op het terrein van de Jumbo.’’ Elke 10 minuten laten de boeren een vrachtwagen het terrein op rijden of vertrekken.

In de middag bepalen de demonstraten of ze doorgaan met hun actie aan de Aakstraat in Raalte. Boer Wim: ,,We moeten zien of er dan jongens zijn die door willen gaan.’’

Volledig scherm De demonstratie in Raalte startte donderdagmiddag. Trekkers maken elke 10 minuten ruimte voor een vrachtwagen om van het terrein van het Jumbo distributiecentrum af te rijden. © Ronald Hissink