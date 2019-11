Geen parkeerplek bij stations Raalte en Heino? Daar komt verandering in

VIDEOMet de auto naar het station om vanaf daar met de trein naar je eindbestemming te reizen. Het is ideaal, maar niet als er geen parkeerplekken meer zijn. Straten in de buurt raken vol en de frustratie rond het vinden van een plek neemt toe. Nog even geduld voor de inwoners van Raalte en Heino: er komen tientallen parkeerplekken extra op station Raalte en station Heino.

Een paar minuten kijken op de parkeerplaats bij het station Raalte leert dat deze spot populair is. Al vanaf ‘s ochtends vroeg staat het terrein vol en automobilisten die later op de ochtend aankomen, grijpen mis. In overleg met de NS, buurtbewoners en plaatselijke belangengroepen wil de gemeente daar een eind aan maken. Bij het station Heino moeten 38 extra plaatsen komen. Bij het Raalter station komt bijna het dubbele aantal erbij: 76 stuks.

Wethouder Dennis Melenhorst (VVD) is tevreden over de gang van zaken. ,,We zien een groei van het aantal reizigers dat per trein naar zijn bestemming gaat. Daardoor komen er ook steeds meer auto's bij stations te staan. We ontvingen meer en meer klachten uit de buurt en zijn daarom maanden geleden een onderzoek gestart om alle problemen op een rij te zetten. Dit heeft er toe geleid dat we nu met dit voorstel komen.”

Heino als eerste aan de beurt

Nog dit jaar wordt gestart met de voorbereidingen op de uitbreiding van de parkeerplekken bij station Heino. En dat het nodig is, blijkt. Auto's staan midden in de berm, achter de fietsenstalling en zelfs bij mensen voor hun huis. De extra parkeerplaatsen komen ten noorden van het station, richting de Centsweg. ,,We hebben verschillende bijeenkomsten gehad met buurtbewoners en Plaatselijk Belang Heino. Daar kwam de nadrukkelijke voorkeur voor de Centsweg uit", vertelt Melenhorst.

Toch zijn er ook wanklanken over die keuze. Eerder al vreesde Egbert den Daas, van Lokaal Alternatief Heino, dat de extra parkeerplekken in het groengebied richting de Centsweg zouden komen. ,,En nu ik de schets zie, ben ik teleurgesteld. Ik hoop dat de gemeente er rekening mee houdt dat er nu blik en steen komt, in plaats van bomen en ander groen.”

Inwoners Raalte moeten nog even wachten

De inwoners van Raalte moeten nog even geduld hebben voordat zij gebruik kunnen maken van extra parkeerruimte. De gemeente acht het niet haalbaar om in 2020 te starten met de aanleg van parkeerplaatsen. Dit komt mede doordat de remise (nachtstalling) gesloopt moet worden. Daarnaast zijn de betreffende stukken grond eigendom van de NS. Een gedeelte daarvan is in erfpacht bij de gemeente. Daar huisvest bijvoorbeeld de carnavalsvereniging. Inmiddels is er een nieuwe plek gevonden voor de carnavalsvereniging. ,,Wij hopen dat eind 2021 of begin 2022 de nieuwe plekken bij station Raalte gerealiseerd zijn”, zegt Melenhorst.

