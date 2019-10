Geen signalen dat bloedprikbende in Oost-Nederland toesloeg

Negen Sallandse zorgorgani­sa­ties gaan werken met gedeelde verplegers

Niet in elkaars vaarwater zitten, maar elkaar helpen. Een samenwerking tussen negen Sallandse zorgorganisaties moet zorgen voor een efficiënter beleid rond de inzet van verpleegkundigen in de regio. Daarom is de 'regioverpleegkundige' in het leven geroepen door onder meer Carinova, ZGR en Solis. Het project begint volgend jaar in de omgeving Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Holten.