‘Geheime’ kransleggingen het nieuwe normaal tijdens 4 en 5 mei in Salland

Onkruid wegbranden gaat opnieuw mis, nu in Olst: Heg in brand

3 mei Het wegbranden van onkruid is niet zonder risico’s, blijkt telkens opnieuw in de regio. Dit keer ging het mis in Olst: een heg vloog in brand. Door snel ingrijpen van de brandweer bleef de schade dit keer beperkt tot de erfafscheiding.