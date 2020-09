Geld opnemen in Dorpshuus Heino is verleden tijd, geldautomaat buiten blijft: ,,Voor ouderen is dit geen goede zaak”

Twee automaten op een paar meter van elkaar, zoals binnen en buiten het Dorpshuus in Heino, is voor Geldmaat geen optie. Geldmaat is een gele pinautomaat die onderdeel is van een samenwerking tussen ABN AMRO, ING en Rabobank. Marco Dirksen, directievoorzitter van Rabobank Salland, kan de beslissing van Geldmaat om de automaat in het Dorpshuus weg te halen wel begrijpen. ,,Buiten kunnen mensen 24 uur per dag terecht om geld uit de muur te trekken, die optie moet behouden blijven. En voor een plaats als Heino is drie automaten te veel, zegt Geldmaat, en ook dat kan ik begrijpen.”